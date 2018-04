BONN. Unbekannte Täter haben in Bonn-Auerberg vier Autos aufgebrochen und Lenkräder sowie ein Navigationssystem gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

Auf Fahrzeuge der Marken BMW und Dacia hatten es unbekannte Täter abgesehen, die vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Autos in einer Tiefgarage an der Pariser Straße in Bonn-Auerberg aufbrachen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie dabei in drei Fällen fest verbaute Fahrzeugteile aus dem Innenraum: Zwei Lenkräder und ein fest eingebautes Navigationssystem.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 0228-150.