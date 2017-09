42. SSF Festival

Bonn. So sportlich geht es auf dem Bonner Münsterplatz selten zu: Am Samstag präsentieren die Schwimm- und Sportfreunde (SSF) Bonn seit 11 Uhr ihr vielfältiges Angebot und laden bis 17 Uhr zum Mitmachen ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.09.2017

Jede Abteilung des Vereins ist mit einem Infostand vertreten und steht für alle Fragen rund um den Sport zur Verfügung. Die Sportarena lädt in verschiedenen Sportarten zum Mitmachen ein.

Natürlich fehlt auch in diesem Jahr das Kanubecken nicht, in dem die Kanuten die Eskimorollen zeigen und jeder, der möchte, einmal in ein Kanu einsteigen darf.

SSF Festival auf dem Münsterplatz Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann Die Kanuten machen die Eskimorolle.

Außerdem gibt es einen Kletterturm, ein SSF Memory Spiel und viele weitere Mitmachaktionen für Groß und Klein. Für die Stimmung und Livemusik sorgt in diesem Jahr auf der Bühne wieder die Band „Soulcake“. Am Nachmittag werden die Leistungssportler/innen für besondere Erfolge geehrt und das Perspektivteam vorgestellt.