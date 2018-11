Medizin in Bonn

Laut DAK-Report ist der Krankenstand 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent gestiegen. Auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, psychische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Atmungssystems entfielen dabei mehr als die Hälfte (53,9 Prozent) aller verzeichneten Krankheitstage: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems lagen mit 326,9 Arbeitsunfähigkeitstagen pro 100 Versichertenjahre wieder an der Spitze aller Krankheitsarten.

Mehr als 6,7 Millionen Erwerbstätige in NRW haben Rückenschmerzen, rund 775 000 leiden chronisch unter den Schmerzen. Psychische Erkrankungen lagen mit rund 16,7 Prozent an zweiter Stelle. Atemwegserkrankungen verursachten 15,4 Prozent des Krankenstandes. In den westlichen Bundesländern (mit Berlin) betrug der Krankenstand durchschnittlich vier Prozent, in den östlichen fünf Prozent.