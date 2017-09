BONN. 54 außergewöhnliche Bonner Orte öffnen zum Tag des Denkmals am Sonntag, 10. September, ihre Türen für Besucher. Bei zahlreichen Führungen gibt es denkmalgeschützte Bauten und ihre Geschichte zu entdecken.

Das Motto, das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in diesem Jahr für den Tag des offenen Denkmals ausgerufen hat, ist wie gemacht für Bonn: Macht und Pracht. Die Kölner Kurfürsten, die reichen Industriellen und Bankiers der Gründerzeit und nicht zuletzt die Bundesregierung: Sie alle haben in Bonn Gebäude hinterlassen, die heute wegen ihrer besonderen Bedeutung unter Schutz stehen. Macht und Pracht gehen im Programm am Sonntag, 10. September, nicht immer einher. Gerade der Neuanfang in der jungen Bundesrepublik ist eher durch die Schlichtheit eines Provisoriums gekennzeichnet. Hier ging Macht auch ohne Pracht. Neben sonst verschlossenen Gebäuden sind wieder etliche „Klassiker“ wie Kirchen und Friedhöfe dabei, deren Geschichte oder architektonische Qualität bei Führungen umso deutlicher wird.

An insgesamt 54 Orten in Bonn haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, hinter Türen zu schauen oder an Rundgängen teilzunehmen. Die Werkstatt Baukultur am Kunsthistorischen Institut der Uni hat zum fünften Mal Organisation, Koordination und Programmgestaltung des Denkmaltages übernommen, im Auftrag der Unteren Denkmalbehörde der Stadt und in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Bonner Geschichtsvereine. „Das Thema Macht und Pracht kann man in vielerlei Hinsicht denken“, sagt Stadtkonservatorin Katrin Bisping. So gibt es zum Beispiel eine Führung zu „300 Jahre Hofgarten“, der als prachtvoller Park am kurfürstlichen Schloss angelegt und in der Folge für politische Veranstaltungen genutzt wurde – von Militäraufmärschen bis zu Friedensdemos. Bei den Führungen im Poppelsdorfer Schloss gibt es in diesem Jahr Einblick in die laufenden Sanierungsarbeiten. Pracht über den Tod hinaus zeigt das Mausoleum von Carstanjen, Ende des 19. Jahrhunderts von Zuckerfabrikant, Kunstsammler und Mäzen Graf Adolf von Carstanjen am Plittersdorfer Rheinufer erbaut.

Kompromisse in der Denkmalpflege

Besonders glücklich ist die Stadtkonservatorin, dass die Villa von der Heydt, besser bekannt als „Stella Rheni“ des Godesberger Aloisiuskollegs, zugänglich ist. Die prächtige Ausstattung der Villa war während der Internatsnutzung zum Teil hinter Trennwänden, Teppichen und Zwischendecken verschwunden.

„Wichtig ist, das Original zu erhalten, man muss es nicht zwingend sehen“, so Bisping. Es gebe in der Denkmalpflege immer wieder Kompromisse, weil sich die Anforderungen an Wohnen und Arbeiten geändert hätten. Die restaurierte Sommerresidenz der Bankiersfamilie zeigt aber, dass es sich lohnt, alte Qualitäten zum richtigen Zeitpunkt wieder hervorzuzaubern. Die „Stella Rheni“ wird von der Schule für repräsentative Anlässe genutzt und auch für Events vermietet. So mancher wandelt bei seiner Traumhochzeit auf den Spuren der von der Heydts.

Für das Titelbild des Programmhefts hat die Werkstatt Baukultur die ehemalige Landwirtschaftskammer an der Endenicher Allee ausgewählt, den repräsentativen Bau für die Vertreter eines Wirtschaftszweiges. Ein „mögliches Denkmal von morgen“ ist für Mitglied Daniela Bennewitz der Brüser Berg: „Wohnen am Ministerium“ heißt das Thema einer Architekturführung zu den 70er und 80er Jahren. Die Werkstatt Baukultur schärft bei ihren anderen Veranstaltungen regelmäßig den Blick für manchmal unliebsame Bauten aus dieser Zeit.

Rahmenprogramm mit Ausstellung und Konzert

In diesem Jahr hat der Tag des offenen Denkmals ein Rahmenprogramm, das dem Motto weitere Facetten hinzufügt: Eine Ausstellung im Poppelsdorfer Heimatmuseum, Sternenburgstraße 23, zeigt von 12 bis 18 Uhr den bis heute prägenden Einfluss, den Kurfürst Clemens August auf das Bonner Stadtbild hatte. Im Mittelpunkt steht ein eindrucksvolles Gemälde von 1732.

Am Abend klingt der Tag des offenen Denkmals ab 18 Uhr mit einem Festkonzert in der barocken Michaelskapelle, Auf dem Godesberg 5, aus. Studenten der Kölner Musikhochschule unter der Leitung von Gerald Hambitzer spielen Sonaten und Kantaten von Georg Philipp Telemann.