Karstadt, Kaufhof & Co

Bonn. In der Bonner Innenstadt stehen einige Änderungen an. Während alteingesessene Institutionen schließen, gibt es bald auch jede Menge neuer Läden in Bonn. Vor allem Kaufhof und Karstadt haben einiges vor.

Handel ist Wandel und das kann man auch in der Bonner Innenstadt immer wieder beobachten. So haben die beiden großen Warenhäuser Galeria Kaufhof und Karstadt große Veränderungen vorgenommen beziehungsweise befinden sich noch in der Umbauphase. Am Stadthaus in der Ladenzeile geht dagegen eine Ära zu Ende: Dort hat nach 36 Jahren die Stadthaus-Apotheke für immer ihre Pforte geschlossen.

Ende des Monats erfolgt die Schlüsselübergabe, sagte Inhaberin Beate Niemann. Die Fachapothekerin für Offizin-Pharmazie, Gesundheitserziehung und Pflegeversorgung hatte die Apotheke vor 18 Jahren von ihrer Vorgängerin übernommen, bei der sie einst als Praktikantin begonnen hatte. Sie gebe die Apotheke nun aus persönlichen Gründen ab, erklärte Niemann. Der Ursprung der Stadthaus-Apotheke liegt sogar noch weiter zurück. Eröffnet wurde sie 1965 in der heutigen Führerscheinstelle, weiß Niemann. Was nun mit der Ladenfläche geschieht, ist laut städtischem Presseamt noch unklar. „Die Stadt konnte sich erst vor wenigen Tagen einen Einblick vor Ort verschaffen und prüft derzeit, ob und mit welchem Aufwand – etwa Sanierung oder Umbau – eine geeignete und bestmögliche Nachnutzung durch städtische Dienststellen erfolgen kann“, sagte Markus Schmitz vom Presseamt.

Neueröffnung hat dagegen die Galeria Kaufhof Bonn gefeiert: Sie hat nach einem dreimonatigen Umbau eine neue Sportabteilung auf rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche eingerichtet. Im Angebot sind zahlreiche Top-Marken wie Fjällräven, Mammut, The North Face und Salomon, natürlich auch Sportartikel von Nike, Adidas und Puma. Neben Inline-Skates und Rollerblades gehören außerdem Scooter, Skate- und Longboards sowie Heelys zu den Sortiments-Höhepunkten. Wie berichtet, ist die neue Sportabteilung von Galeria Kaufhof quasi Ersatz für die geschlossene Sportarena nebenan, in deren Räumen inzwischen eine Filiale der Outlet-Kette „Saks Off 5th“ ihre Waren anbietet. Sie gehört ebenso wie die Galeria Kaufhof GmbH zur kanadischen Hudson's Bay Company.

Große Veränderungen vermeldet auch Karstadt-Geschäftsführer Chris Stapeldeldt. Voraussichtlich Mitte oder Ende September werden im Untergeschoss des Warenhauses an der Poststraße der Discounter Aldi und die Drogeriekette DM neu eröffnen. „Wir versprechen uns davon erhebliche Synergieeffekte“, sagte Stapeldeldt dem GA am Dienstag. Der Geschäftsführer, der seit März die Geschicke der Bonner Karstadt-Filiale führt, verspricht sich durch die neuen Läden im Basement vor allem eine höhere Kundenfrequenz. Geöffnet haben Aldi und DM wie Karstadt täglich von 9.30 Uhr bis 20 Uhr.

Die bisher im Untergeschoss untergebrachte Sportabteilung zieht mit der Kinderabteilung in das vierte Obergeschoss. Umgebaut wird auch die dritte Etage, wo Karstadt die Stoff- und Handarbeitsabteilung deutlich vergrößern will, sagte Stapeldeldt.

Viele Jahre verwaist war das Ladenlokal des einstigen Parfümerie- und Reformhausgeschäfts der Familie Hörsch an der Sternstraße/Ecke Vivatsgasse. Jetzt soll dort umgebaut und modernisiert werden, sagte Ludwig Hörsch auf GA-Nachfrage. „Es lag nicht an uns, dass dort jahrelang Stillstand herrschte“, sagte er. Mehr könne er zurzeit nicht sagen. Auch zur Folgenutzung nicht. „Das steht noch nicht fest.“ Im Augenblick darf die schräg gegenüber liegende Parfümerie Vollmar die Schaufenster für ihre Werbung nutzen.

Ein Jubiläum feierte jetzt die Mode- und Lederwaren-Firma Aigner: Sie ist nunmehr seit 30 Jahren mit einer Filiale am Marktplatz vertreten und hat soeben das Ladenlokal frisch renoviert.