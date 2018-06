Kommentar zum Fahrradverleihsystem in Bonn

Bonn. Ab Herbst zeichnet die SWB Bus und Bahn auch für die Vermietung von Fahrrädern in großem Stil verantwortlich. 900 Fahrräder der Firma Nextbike sollen in Bonn zur Verfügung gestellt werden.

Was lange währt, wird endlich gut: Nach jahrelanger Diskussion soll nun endlich auch in Bonn ein Fahrradverleihsystem im großen Stil verwirklicht werden. Das war in einer Stadt, die sich bereits vor Jahren auf den Weg gemacht hat, Fahrradhauptstadt zu werden, überfällig. Dass es nun obendrein ein System wird, das für die Nutzer äußerst flexibel zu handhaben ist, verdient einen zusätzlichen Pluspunkt.

Die langen Debatten haben sich auch aus anderen Gründen gelohnt: So wollte die Verwaltung ursprünglich nur 40 Stationen in der Stadt ausweisen. Jetzt sollen es 100 werden,was die Sache natürlich wesentlich attraktiver macht. Ebenso die Kombination, dass man die Räder einerseits an festen Stationen vorfinden und abholen, sie anderseits auch abseits der Stationen abstellen kann.

Hinsichtlich der Preisgestaltung, bei der offensichtlich noch Details zu klären sind, müssen die Stadtwerke als Betreiberin des Verleihsystems allerdings darauf achten, dass das Mieten erschwinglich bleibt. Ein Euro pro halbe Stunde ist kein Pappenstiel, wenn man das Rad über mehrere Stunden nutzen will.

Unterm Strich ist die Einführung eines Radmietsystems ein sinnvoller Beitrag im Kampf gegen die Luftverschmutzung durch Abgase. Weitere Beiträge müssen folgen. Als eine von fünf vom Bund ausgewählten „Lead Cities“ hat die Stadt Bonn bekanntlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen, die der Bund sogar fördern will. Dazu gehören etwa die Umstellung der älteren SWB-Dieselbusse, die bald erfolgen muss, oder kostengünstigere ÖPNV-Tickets. Zurück zu den Rädern: Wenn Radfahren in Bonn wirklich attraktiver werden soll, dann müssen auch der Ausbau und die Instandhaltung der Radwege vorangetrieben werden. Daran hapert es zurzeit aber noch sehr.