Kommentar zu den Bonner Schulen

Bonn. GA-Redakteurin Lisa Inhoffen hat Verständnis für das Städtische Gebäudemanagement. Dennoch muss nun an den Schulen schnell etwas tun, findet sie.

Es wäre wohl zu einfach, den Mitarbeitern des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) vorzuwerfen, angesichts des Sanierungsstaus an vielen Bonner Schulen den zusätzlichen Geldsegen des Landes für die Schulen nicht schnell genug auszugeben. Zum einen hat die Politik beschlossen, diese Fördermittel in erster Linie in Maßnahmen zu investieren, die eben noch nicht im Wirtschaftsplan des SGB aufgelistet sind. Und zum anderen stand beziehungsweise steht dem SGB nach wie vor nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung, das nicht zuletzt mit Blick auf den aktuellen Boom in der Baubranche auch nur schlecht auf dem Markt zu bekommen ist.

Da kommen viele Faktoren zusammen, denen man einfach Rechnung tragen muss, bevor man in punkto Fördermittel mit dem Finger auf das SGB zeigt. Fakt ist aber auch, dass die Liste der Schulen lang ist, die Sanierungs- und Erweiterungsbedarf haben (das gilt übrigens auch für viele andere städtische Immobilien). Viele Schulgemeinschaften warten darauf, dass sich endlich etwas tut – manche seit Jahren.

Dabei war das SGB vor 14 Jahren gegründet worden, damit Bau, Unterhaltung und Betrieb der Stadtimmobilien effizienter und besser steuerbar gehandhabt werden können. Das Gegenteil war oftmals der Fall, um nur an die Kosten für die Fertigstellung des WCCB in städtischer Regie zu erinnern, die total aus dem Ruder gelaufen sind. Ebenso beim Haus der Bildung am Mülheimer Platz. Und die seit fast zwei Jahren stillgelegte Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in der Weststadt ist ein kleines, aber symptomatisches Beispiel für so manche Hängepartie im SGB.

Lange gedauert hat es aber auch, bis die Verantwortlichen in der Stadt und der Politik die Probleme beim SGB erkannt haben und jetzt das Projekt-, Vertrags- und Personalcontrolling ausbauen wollen. Das war überfällig. Immer noch eine offene Flanke ist die vakante Chefposition beim Gebäudemanagement. Auch so eine Hängepartie ...