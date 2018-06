Tag der offenen Tür

Lukas Frohn ist 15 Jahre alt. Der Jungfeuerwehrmann ist bereits seit seinem zehnten Lebensjahr bei der Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr in Dransdorf und freut sich schon auf die vielen neuen Aufgaben, wenn er größer ist.

Was motiviert Dich, dabei zu sein?

Lukas Frohn: Man lernt jeden Tag etwas Neues, und es macht total viel Spaß, mit den Kameraden zu üben. Ich mag auch das Beisammensein.

Wie viel Zeit verbringst Du mit der Freiwilligen Feuerwehr, und was macht Ihr gemeinsam?

Lukas: Ich verbringe jeden Freitag etwa zwei Stunden mit den Kameraden. Wir machen verschiedene Dinge. Wenn wir rausfahren, um Übungen zu machen, dann werden wir vorher eingeteilt. Und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Zum Beispiel machen wir dann einen dreifachen Löschangriff. Dann gibt es aber auch Tage, wenn das Wetter nicht so gut ist, da gibt es dann auch mal Theorieunterricht.

Was findest Du in der Löscheinheit am aufregendsten?

Lukas: Dass man neue Sachen lernen kann. Es macht immer wieder Spaß. Ich freue mich auch schon auf den aktiven Dienst, dann wird es noch aufregender.