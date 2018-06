Infoveranstaltung in Bonn

Bonn. "Willkommen Neugier" lautet das Motto des diesjährigen Tages der Bundeswehr, der jetzt auf dem Marktplatz in vollem Gange ist.

Von Stefan Knopp, 09.06.2018

An diversen Ständen Stellen sich Abteilungen, Institutionen und Vereine der Bundeswehr vor, von Luftwaffe, Infanterie und Marine über den Reservistenverband bis zum Haus der Betreuung des Soldatenhilfswerks. Daneben findet man das Technische Hilfswerk und andere.

Man wolle ganz bewusst in das "Herz der Stadt", sagte Generalleutnant Martin Schelleis. Dadurch, so der Inspekteur der Streitkräftebasis, biete man den Menschen die Möglichkeit, "mit ganz normalen Soldaten und zivilen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen".

Ein weiterer Wahlspruch der Bundeswehr lautet: "Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst." Dementsprechend wurde auch den Bundeswehr-Gegnern Platz eingeräumt, wo sie gegen Auslandseinsätze und Rüstungsetat demonstrieren. Das Geld könne man sinnvoller ausgeben, sind sie überzeugt.

Die Veranstaltung mit Bühnenprogramm und Bundeswehr zum Anfassen auf dem Bonner Marktplatz geht noch bis 18 Uhr. Insgesamt wird der Tag in 16 Städten in Deutschland durchgeführt. In Bonn findet er zum dritten Mal statt. kpo