Landgericht in Bonn

BONN. Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Elma C. begonnen. Er soll die 17-Jährige aus Unkel in einer städtischen Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge in Sankt Augustin vergewaltigt und erstickt haben.

21.05.2019

Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen jungen Mann begonnen. Der Angeklagte soll die 17-Jährige Elma C. vergewaltigt und ermordet haben. Das Opfer war Anfang Dezember vergangenen Jahres in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin gefunden worden, wo der Angeklagte lebte.

Zum Auftakt des Prozesses wurde die Anklageschrift verlesen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Demnach soll der Angeklagte die Jugendliche am 1. Dezember in seinem Zimmer in einer städtischen Unterkunft getötet haben.

Die Jugendliche aus Unkel und der Angeklagte sollen sich erst kurz vor der Tat kennengelernt haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler folgte die 17-Jährige dem mutmaßlichen Täter in dessen Zimmer, weil sie vermutlich den letzten Zug verpasst hatte. In dem Zimmer der städtischen Unterkunft soll der 19-Jährige das Mädchen dann vergewaltigt und anschließend getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Mord in Verdeckungsabsicht und Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung vor. Zum Auftakt des Prozesses gab der Angeklagte dem Gerichtssprecher zufolge ein Geburtsdatum an, das vom bisherigen Akteneintrag abweicht. Demnach wäre der Deutschkenianer zur Tatzeit erst 17 Jahre alt gewesen, was bei einer Verurteilung zwingend die Anwendung von Jugendstrafrecht zur Folge hätte.

Für den Prozess beraumte die Bonner Strafkammer zunächst fünf weitere Verhandlungstage bis zum 28. Juni an. (dpa/afp)