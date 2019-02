GA-Bilderrätsel

In nur einer Stunde hat Andreas Frank (rechts) diesen Mann in einen anderen Typen verwandelt.

Bonn. GA-Ratespiel: Wer verbirgt sich hinter dieser Maske? Zu gewinnen gibt es in Teil I unserer Masken-Aktion Tickets für die Baskets.

Von Lisa Inhoffen, 25.02.2019

Karneval und Kostüme gehören zusammen wie Tünnes & Schäl. Das Verkleiden sei eine tolle Möglichkeit, sich auszuprobieren und seine Identität zu erweitern, sagen Psychologen. Für manche sei es auch so etwas wie eine Flucht aus dem Alltag. Etwas nicht Alltägliches haben wir mit vier Persönlichkeiten unternommen: Wir haben sie gebeten, sich in die Hände des Chefmaskenbildners der Bonner Oper, Andreas Frank, und dessen Mitarbeiterin Isabelle Holocher zu begeben und sich von ihnen in eine andere Person verwandeln lassen. Wir finden, die Ergebnisse können sich sehen lassen und sind überrascht, wie etwas Farbe und eine Perücke einen Menschen doch verändern können.

Die erste Person, die es an diesem Montag zu erraten gilt, hat ihren Arbeitsplatz unter anderem in einem der ältesten - und wie wir finden - schönsten Gebäude Bonns. Die gesuchte, nach der Maskerade doch recht verwegen aussehende Person gibt in Bonn in vielen Dingen den Ton an.

Noch mehr Tipps zu unserer gesuchten Person

Entscheiden kann die Person allerdings nichts allein, sondern muss sich stets mit einer recht bunten Truppe absprechen. Hätte diese Person ihren derzeitigen Job vor einigen Jahrhunderten ausgeübt, hätte man von ihr folgendes abverlangt: Sie solle sehr darauf achten, dass sie sich in all ihrem Tun so verhalte, dass man sie mehr liebe als fürchte, doch so, dass sie um Gunst, Liebe, Zorn, Feindschaft, Neid oder Hass nichts tue, sondern sie soll der Gerechtigkeit anhangen und Maß halten und Kenntnisse haben in allen Dingen, heißt es in der Anweisung von Anno dazumal.

Wenn Sie erraten haben, um wen es sich handelt, rufen Sie uns noch an diesem Montag an oder schreiben Sie eine SMS. Für das Lösungswort bitte entweder den Nachnamen oder die Funktion der gesuchten Person angeben. Unter den richtigen Lösungswörtern verlosen wir viermal je zwei Eintrittskarten für das Heimspiel der Telekom Baskets gegen Göttingen am 17. März. An diesem Dienstag stellen wir Ihnen die zweite maskierte Bonner Persönlichkeit vor.

Leser, die an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen bitte unsere Hotline 01379/88 68 15* an oder schicken eine SMS mit dem Kennwort GAB7 an die Kurzwahl 1111*. Bitte geben Sie in beiden Fällen das Lösungswort (entweder nur Nachname oder nur Funktion der gesuchten Person), Ihren eigenen Namen und Adresse an. Einsendeschluss ist an diesem Montag, 25. Februar, 24 Uhr.

*0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend