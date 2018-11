Belderberg und Reuterstraße betroffen

Bonn. Das Verwaltungsgericht Köln hat Diesel-Fahrverbote für Bonn und Köln angeordnet. Betroffen sind in Bonn die Straße Belderberg und die Reuterstraße. Die Fahrverbote sollen teilweise auch für ältere Benziner gelten.

Die Städte Köln und Bonn müssen wegen hoher Luftverschmutzung ab April 2019 Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge einführen. Dies entschied das Kölner Verwaltungsgericht nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Die Fahrverbote treten dann in Kraft, wenn die Grenzwerte für Stickstoffdioxid weiterhin überschritten werden. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, das Land NRW könnte als Beklagte noch in Berufung gehen.

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Stadt Bonn ab April 2019 Fahrverbote erlassen muss. Das betrifft auf der Straße Belderberg Dieselautos mit Euro-4-Motoren und älter sowie Benziner der Klassen Euro 1 bis 3. Auf der Reuterstraße trifft das Fahrverbot Dieselautos mit Euro-5-Motoren und Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Zudem müsse die städtische Busflotte mit Blick auf die Situation am Belderberg zeitnah mit sogenannten SCRT-Filtern nachgerüstet werden, die den Ausstoß von Stickoxiden senken sollen. Das Gericht hat das Land NRW verpflichtet, bis zum 1. April 2019 den Luftreinhalteplan für Bonn zu ergänzen. Zur Begründung führte das Gericht aus, der derzeit gültige Luftreinhalteplan von Juni 2012 sehe keine ausreichenden Maßnahmen zur Verbesserung der Luftsituation vor, um den Grenzwert einzuhalten. Dies gelte auch für den Entwurf einer Fortschreibung des Luftreinhalteplans, der seit dem 15. Oktober 2018 offen liege. Eine Berufung gegen die Urteile wurde zugelassen.

In Köln wird der EU-Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) deutlich überschritten - statt der erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittelwert waren es 2017 bis zu 62 Mikrogramm. In Bonn lag der Wert bei bis zu 47 Mikrogramm. Die Deutsche Umwelthilfe hatte deshalb geklagt mit Verweis darauf, dass die Luftverschmutzung durch Stickoxide zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen könne. Ziel des Luftreinhalteplans müsse es sein, den Grenzwert für Stickstoffdioxid auf Dauer einzuhalten.

Bonns OB Sridharan kritisiert Autohersteller

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan zeigte sich verärgert und bezeichnete das Urteil als "harten Schlag für die Bevölkerung und den Wirtschaftsstandort". Die Stadt Bonn hatte sich gegen Fahrverbote ausgesprochen. Unklar sei, wie die Fahrverbote durchgesetzt werden können. "Jetzt haben wir den Worst Case", so Sridharan. "Wenn Hardware-Nachrüstungen der Autohersteller rechtzeitig vorgenommen worden wären, hätten wir das Problem nicht." Sridharan kündigte an, die Stadtverwaltung werde mit Arbeitgebern, Verkehrs-, Umwelt und Wirtschaftsverbänden in Dialog treten, wie mit der Situation umzugehen sei.

Richter hält Luftverschmutzung für inakzeptabel

Bei der Verhandlung am Donnerstag machte der Vorsitzende Richter Michael Huschens früh klar, dass er den Grad der Luftverschmutzung für inakzeptabel hält. Schon seit 2010 gälten die EU-Grenzwerte und würden seither gerissen - „das Kind liegt seit neun Jahren im Brunnen“, sagte er. Und je länger es im Brunnen liege, desto härtere Maßnahmen müssten ergriffen werden. Dabei verwies Huschens auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar, das Diesel-Fahrverbote für grundsätzlich zulässig erklärt hatte.

"Für diese Fahrverbote trägt Verkehrsminister Andreas Scheuer die Verantwortung. Das Urteil zeigt: Die Bundesregierung hat das Thema seit Jahren ignoriert“, erklärte die Bonner Bundestagsabgeordnete Katja Dörner ( Bündnis 90/Die Grünen). In Bonn allein seien mehr als 33.000 Diesel-PKW der Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 betroffen. Ältere Wagen und der Pendlerverkehr in die Stadt nicht miteingerechnet. Im Rhein-Sieg-Kreis seien knapp 66.000 Diesel-PKW der Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 gemeldet. „Die Stadt muss die Untätigkeit der Bundesregierung ausbaden. Es braucht nun die Blaue Plakette, damit klar ist, wer in die Stadt fahren darf und wer nicht“, so Dörner weiter. Es brauche nun eine „verbindliche Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Saubere Luft darf kein Luxus sein."

Weiterer Erfolg für Deutschen Umwelthilfe

Das Urteil ist ein weiterer Erfolg für die DUH, die auf Einhaltung der seit 2010 geltenden EU-Grenzwerte pocht und hierfür Fahrverbote für das einzige wirksame Mittel hält. Mehrere Gerichte folgten dem Anliegen der Umweltschützer und ordneten Fahrverbote an in Städten wie Hamburg, Berlin oder Frankfurt an.

(Mit Material von dpa)