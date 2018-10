Vor Steinmeier-Besuch

Bonn. Die Polizei hat am Montag im Bonner Hofgarten verstärkt Kontrollen durchgeführt und mehrere Personen kontrolliert. Wegen Drogenkriminalität sowie eines anstehenden Besuchs des Bundespräsidenten wird die Polizei auch in den kommenden Tagen sehr präsent sein.

Die Bonner Polizei lässt auf die Ankündigung, den Hofgarten stärker ins Visier zu nehmen, Taten folgen: Mit mehreren Beamten der Bereitschaftspolizei haben die Fahnder den ganzen Montag über Personen im Bereich rund um die Parkanlage kontrolliert. "Wegen der laufenden Ermittlungen machen wir noch keine genauen Angaben", sagte Polizeisprecher Frank Piontek. Ob es Festnahmen gab, ist unklar. Nach GA-Informationen soll der Anlass die Drogenkriminalität sowie der anstehende Besuch des Bundespräsidenten zum Uni-Jubiläum gewesen sein.

Diesmal waren Polizisten, nachdem sie in den vergangenen Tagen in zivil mehrfach mutmaßliche Drogendealer festgenommen hatten, auch verstärkt in Uniform zur Stelle. Zeitweise sammelten sich an der Haltestelle Universität/Markt etwa zehn Fahnder. Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei am Hofgarten sehr präsent sein. Am Donnerstagvormittag ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Jubiläumsgottesdienst der Uni Bonn in der Kreuzkirche zu Gast. Darum gelten erhöhte Sicherheitsbestimmungen.