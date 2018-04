Demo in der Innenstadt

Bonn. Viele Busse und Bahnen der SWB in Bonn kommen momentan zu spät. Das melden die Stadtwerke. Grund ist vor allem die Demonstration im Rahmen des laufenden Streiks in der Innenstadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Die innerstädtischen Linien der Bonner Stadtwerke (SWB) können aktuell verspätet fahren oder müssen Umleitungen nehmen. Das melden die SWB. Grund ist die Demonstration der Gewerkschaft Komba, die am Morgen auf dem Stiftsplatz begann und später zum Markt zog.

Der Bereich um den Stiftsplatz war seit 10.30 Uhr für die Buslinien gesperrt. Die Straßenbahnlinie 61 am Wilhelmsplatz/Kölnstraße musste getrennt werden. Zwei Bahnen pendeln zwischen LVR-Klinik und Kopenhagener Straße. Die Linienbusse fahren kurze Umleitungen.

Verspätungen gab es am Vormittag auch bei den Straßenbahnlinien 16 und 18, die die SWB gemeinsam mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) betreiben. Grund ist eine mittlerweile behobene technische Störung am Kölner Barbarossaplatz. Die Bahnen sollten schnellstmöglich wieder nach Fahrplan eingesetzt werden, so die KVB.

Auf allen innerstädtischen Buslinien kam es am Morgen zu "erheblichen Fahrplanunregelmäßigkeiten und Verspätungen", so die SWB. Schuld war laut Sprecherin Veronika John jedoch zunächst nicht der Streik, sondern das Wetter. "Durch das regnerische Wetter haben wir zum einen ein erhöhtes Fahrgastaufkommen, weil die Leute nicht zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren", sagte John dem GA. Zum anderen seien auch die Straßen in der Stadt, namentlich Reuterstraße und Römerstraße, aktuell überfüllt, was sich auch auf den innerstädtischen Bus- und Bahnverkehr auswirke.