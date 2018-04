SWB: Das Wetter ist schuld

Bonn. Viele Busse und Bahnen der SWB in Bonn kommen momentan zu spät oder gar nicht. Das melden die Stadtwerke. Schuld seien der Regen und der dichte Verkehr in der Stadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Auf allen innerstädtischen Buslinien komme es derzeit zu "erheblichen Fahrplanunregelmäßigkeiten und Verspätungen", teilen die Bonner Stadtwerke (SWB) per Twitter mit. Schuld sei jedoch nicht der aktuelle Streik, so Sprecherin Veronika John auf GA-Anfrage.

Stattdessen machen die Stadtwerke die aktuelle Witterung für die Störungen verantwortlich. "Durch das regnerische Wetter haben wir zum einen ein erhöhtes Fahrgastaufkommen, weil die Leute nicht zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren", so John. Zum anderen seien auch die Straßen in der Stadt, namentlich Reuterstraße und Römerstraße, aktuell überfüllt, was sich auch auf den innerstädtischen Bus- und Bahnverkehr auswirke.

Streikbedingte Probleme kann es jedoch ebenfalls für die Fahrzeuge der SWB geben: Der Bereich um den Stiftsplatz ist seit 10.30 Uhr wegen der dort stattfindenden Demonstration für die Buslinien gesperrt. Die Straßenbahnlinie 61 am Wilhelmsplatz/Kölnstraße musste getrennt werden. Zwei Bahnen pendeln zwischen LVR-Klinik und Kopenhagener Straße. Die Linienbusse fahren kurze Umleitungen.

Verspätungen gibt es derzeit auch bei den Straßenbahnlinien 16 und 18, die die SWB gemeinsam mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) betreiben. Grund ist eine mittlerweile behobene technische Störung am Kölner Barbarossaplatz. Die Bahnen sollen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan eingesetzt werden, so die KVB.