Kommentar zu Verspätungen

Bonn. Die größte Konferenz in der deutschen Geschichte tagt in Bonn, und der Hauptbahnhof sieht aufgrund der ruhenden, aber noch nicht fertiggestellten Sanierung aus wie ein klapperndes Skelett. Ein Kommentar von GA-Redakteur Philipp Königs.

Natürlich ist das alles etwas unglücklich: Die größte Konferenz in der deutschen Geschichte tagt in Bonn, und der Hauptbahnhof sieht aufgrund der ruhenden, aber noch nicht fertiggestellten Sanierung aus wie ein klapperndes Skelett. Außerdem werden Gleise auf der wichtigsten Regionaltrasse erneuert, zwei wichtige Kölner Bahnhöfe nicht angefahren. Sind die Verkehrsunternehmen also tatsächlich zu deppert, um den öffentlichen Nahverkehr für zwei Konferenzwochen auf die Reihe zu kriegen? Doch die Frage so zu stellen, wäre nicht richtig, zumal das große Chaos auf der Schiene bislang ausgeblieben ist.

Ursprünglich war eine Totalsperrung in Köln angedacht, die mit Blick auf die Cop23 abgesagt wurde. Ein Zusatzzug fährt Teilnehmer allmorgendlich vom Kölner Hauptbahnhof direkt zum Beueler Bahnhof durch. Die Stadtwerke halten Zusatzbusse und -bahnen in der Hinterhand und befördern Teilnehmer mit Shuttle-Bussen direkt zum Flughafen. Die Deutsche Bahn hat in einem Kraftakt den Haltepunkt UN-Campus in Betrieb genommen, also eine Verbesserung der Anbindung erzielen können.

Das alles ist in recht kurzer Planungszeit von einem Jahr geschehen. Man hat sich also auf die erwartbaren Störungen durch die Baustellen eingestellt und nicht die Hände in den Schoß gelegt. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nun bis zum Baustellenende am 18. November zurücklehnen kann, zumal die Reisebeschreibungen einiger Pendler darauf schließen lassen, dass auf Problemstrecken wie der des Regionalexpress 5 die doppelte Fahrzeit und mehr benötigt wird. Bei allen Bitten um Verständnis, Geduld und Nachsicht im Vorfeld müssen die Dienstleister versuchen, enorme Verspätungen abzuwenden.