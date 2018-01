Suche nach Rita B.

Bonn. Die Bonner Polizei hat am Donnerstag nach Rita B aus Auerberg gesucht. Sie wurde seit Dienstagabend vermisst. Am Nachmittag gab die Polizei dann Entwarnung: Die 57-Jährige wurde wohlbehalten wieder angetroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2018

Die 57-jährige Rita B. aus Auerberg wurde seit Dienstagabend vermisst. Wie die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Vermisste zuletzt am Dienstagabend gegen 19 Uhr an ihrer Wohnung gesehen. Da ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt war und laut Polizei eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Am Nachmittag kam dann die Entwarnung der Polizei. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen, die Fahndung wurde entsprechend aufgehoben.