Fahndung mit Fotos

Bonn. Die vermisste Zwölfjährige aus Bonn ist wieder da. Die Polizei gab am Freitagmorgen an, dass das Mädchen am Donnerstagabend wohlbehalten wieder angetroffen werden konnte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2018

Die Zwölfjährige wurde seit Dienstag vermisst. Zuletzt wurde sie in einer Jugendeinrichtung in der Bonner Innenstadt gesehen. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag Fotos des Mädchens und hoffte auf Hinweise der Bevölkerung. Mit Erfolg: Am Donnerstagabend konnte die Zwölfjährige wohlbehalten wieder angetroffen werden.