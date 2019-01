Nach Klinikaufenthalt in Bonn

Bonn/Euskirchen. Die 67-jährige Frau aus Euskirchen , nach der die Polizei seit Mitte Dezember gesucht hatte, ist tot. Sie wurde am späten Freitagabend in ihrer Wohnung gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.01.2019

Am Freitag war die Suche nach der 67-jährigen Euskirchenerin öffentlich gemacht worden - noch am selben Abend wurde die Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bislang hätten sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Seit dem 17. Dezember galt die 67-Jährige als vermisst. An diesem Tag war sie aus einer Bonner Klinik entlassen worden.