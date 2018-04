Polizei hatte Tanja C. gesucht

Bonn. Die seit Donnerstagnachmittag vermisste 40-Jährige ist seit Freitagabend wieder in ihrem Wohnumfeld wohlbehalten angetroffen und von Angehörigen versorgt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2018

Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Tanja C. war am Donnerstagnachmittag aus dem stationären Bereich einer Bonner Klinik in der Nordstadt vermschwunden. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, leitete diese Fahndungs- und Suchmaßnahmen ein, bei der auch ein sogenannter Mantrailerhund zum Einsatz kam.

Seit Freitagnachmittag suchte die Polizei auch öffentlich nach der 40-Jährigen und hatte dafür auch mit Einverständnis der Angehörigen ein Foto von Tanja C. zur Hilfe genommen.

Wo sich die 40-Jährige in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, teilte die Polizei nicht mit.