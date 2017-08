Ärger um Prostitution

Prostitution verortet man eher im Rotlichtviertel, hier in Frankfurt. Aber auch in einem Bonner Wohngebiet bieten Damen ihre Dienste an.

Bonn. Das Unternehmen Vonovia tauscht das Schloss der Wohnung aus und betrachtet das Mietverhältnis als aufgehoben an. Ein Einbruch am Montag gibt Rätsel auf.

Von Laszlo Scheuch, 08.08.2017

Das Wohnunternehmen Vonovia hat seinen Worten schnell Taten folgen lassen und eine Wohnung einer Bonner Wohnsiedlung, die offensichtlich als Prostitutionsstätte genutzt wurde, in Besitz genommen. „Wir hatten nun einen konkreten Verdacht und haben uns vor Ort umgeschaut. Da wir mit dem Thema sehr sensibel umgehen, haben wir uns für ein hartes Durchgreifen entschieden. Den Mieter der Wohnung haben wir dort allerdings nicht angetroffen und bisher auch nicht erreicht“, sagte Vonovia-Sprecher Max Niklas Gille auf Anfrage. „Wir wissen nicht, wo er ist.“

In der betreffenden Wohnung habe man aber tatsächlich eine junge Dame angetroffen, die offensichtlich sexuelle Dienste anbot. Auf einer Seite im Internet ist zu lesen, dass in der Wohnung immer zwei bis drei Damen anwesend seien, auf einer anderen Homepage werden ihre Dienste angepriesen. Nach GA-Informationen werden die Frauen regelmäßig ausgetauscht. Die anderen zwei der drei Wohnungen im Haus sind laut Gille derzeit unbewohnt.

„Da der Mieter seine Wohnung also wohl gewerblich genutzt hat, hat er gegen den Mietvertrag verstoßen, und wir betrachten das Mietverhältnis als aufgehoben an“, so Gille weiter. Außerdem müsse geprüft werden, ob der Mieter sich strafbar gemacht habe. Der Mann soll nach GA-Informationen zudem schon länger keine Miete mehr gezahlt haben.

Die Polizei wurde laut Mitteilung der Pressestelle zur Personalienüberprüfung hinzugerufen: „Wir haben eine 47-jährige Frau angetroffen, bei der der Verdacht der illegalen Einreise besteht, vorläufig festgenommen und in die Zuständigkeit der Ausländerbehörde übergeben“, so eine Sprecherin. Das Schloss der Wohnung tauschte die Vonovia aus. Gille: „Das ist bei einer Inbesitznahme so üblich.“

Am Montagabend ereignete sich zudem ein Einbruch in die betreffende Wohnung. Ein bislang Unbekannter schlug die Terrassentür ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Der Einbrecher versuchte offenbar, Gegenstände oder Unterlagen aus der Wohnung zu holen. Womöglich, um Spuren zu verwischen. Der Polizei wurde das am Dienstagmorgen durch Bevollmächtigte des Wohnungseigentümers gemeldet. Bislang liegen keine konkreten Täterhinweise vor, Zeugen können sich unter 0228/150 melden. Die Ermittlungen laufen.