Facebook-Post

Bonn. Das Foto eines vermeintlichen SWB-Aushangs in Bonn sorgt derzeit für Lacher bei Facebook. Die Stadtwerke haben bereits Stellung bezogen.

Von Joshua Bung, 09.04.2019

Ein schlechter Scherz oder Galgenhumor? Amüsant ist es auf jeden Fall, was Fahrgäste der Stadtwerke Bonn (SWB) bis vor Kurzem an einer Bonner Haltestelle als informative Lektüre gereicht bekamen. Ein vermeintlicher Stadtwerke-Aushang wünschte im Zuge der Bauarbeiten an der Oppelner Straße eine "angenehme Wartezeit" auf die verspäteten Busse der Linien 601, 602 und 632.

Informationen gebe es höchstens in der SWB-Easy-Go-App. Ausgedruckte Fahrpläne seien schließlich nicht mehr "zeitgemäß", war auf knallgelbem Papier samt rotem Stadtwerke-Logo zu lesen - lohnenswerte Tipps für desorientierte Fahrgäste inbegriffen: "Sie warten einfach, bis der nächste Bus kommt. Das kann abends oder am Sonntag schon mal etwas länger dauern."

Und wer keine Lust auf die verspäteten Busse habe, könne ja stattdessen auf die Stadtbahnlinien 16 und 63 ausweichen. Einen Wermutstropfen müsse man dann aber doch verkraften. Es könne nämlich sein, dass die Bahn, die man nehmen will, "entfällt". Das komme täglich mehrfach vor. Der Tipp: "Dann nehmen Sie einfach die nächste Bahn."

Ein Facebook-Nutzer hatte ein Foto des kuriosen Aushangs am Dienstag bei Facebook veröffentlicht. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während einige Nutzer ihre Erfahrungen bestätigt sahen und ihr Leid hinsichtlich der verspäteten SWB-Busse klagten, hatten andere ihren Spaß an dem ironischen Stück Literatur, das mittlerweile von SWB-Mitarbeitern entfernt worden ist.

Auch die Stadtwerke haben bereits Stellung bezogen. "Es kann sich nur um einen verspäteten Aprilscherz handeln", sagte Sprecher Werner Schui auf GA-Anfrage. Ironie des Schicksals, dass es der Aushang - ähnlich wie der eine oder andere SWB-Bus - an Pünktlichkeit vermissen ließ.