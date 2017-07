PKW landet auf dem Dach

Duisdorf. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofsstraße in Bonn-Duisdorf ist ein PKW auf dem Dach gelandet. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.07.2017

Zeugen hatten den Fahrer des Unfallwagens vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte aus dem auf dem Dach gelandeten Auto befreit. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Patient in ein Krankenhaus transportiert.

Durch die Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle vor Brandgefahr gesichert und ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut. Dazu blieb ein Fahrzeug der Feuerwehr während der Unfallaufnahme durch die Polizei an der Einsatzstelle. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Weitere Informationen folgen..