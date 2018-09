Stichverletzungen

BONN. In den frühen Morgenstunden lieferten sich an der Haltestelle Uni Bonn gleich mehrere Personen eine gewalttätige Auseinandersetzung. Dabei wurden mehrere Beteiligte verletzt.

Von Michael Wrobel und Axel Vogel, 23.09.2018

Bislang unklar sind der Geschehensablauf und die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen am Bonner Hofgarten, bei der in der Nacht zu Sonntag ein 20-Jähriger lebensgefährlich und drei weitere Männer im Alter von 18, 26 und 35 Jahren verletzt wurden. Drei Tatverdächtige wurden laut Polizei vorläufig festgenommen

Wie die Polizei auf Anfrage des GA bestätigte, wurden die Beamten gegen 3.40 Uhr am Sonntag zur Haltestelle Universität/Markt gerufen, nachdem dort Zeugen eine Schlägerei beobachtet und die Polizei verständigt hatten. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort. Nach GA-Informationen waren die Personen offenbar mit abgeschlagenen Flaschen aufeinander losgegangen. Ob auch Messer im Einsatz waren, wird derzeit überprüft.

Schwerverletzter bei Auseinandersetzung an Haltestelle Uni Bonn Foto: Axel Vogel

Vor Ort wurden vier Verletzte angetroffen, die durch zwei Notärzte und mehrere Sanitäter medizinisch versorgt wurden. Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser gefahren. Für einen 20-jährigen Mann bestand nach Auskunft der Ärzte Lebensgefahr. Zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren und eine 22-jährige Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Mordkommission ermittelt

Auf dem Platz vor dem Zugang zur U-Bahn-Haltestelle fanden sich zahlreiche Blutspuren. Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Dietmar Kaiser in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die Ermittlungen am Tatort, der von der Polizei zur Spurensicherung auch am Sonntagmorgen noch abgesperrt wurde. Zwischenzeitlich wurde die Haltestelle nicht von der Bahn angefahren.

Die Spurensicherung, die Befragungen von Zeugen sowie die Vernehmungen der Tatverdächtigen dauern an. Nach Mitteilung der Ärzte vom frühen Sonntagmittag befindet sich der verletzte 20-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.