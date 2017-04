Unfall in Bonn

Ein Unfall auf der Reuterstraße hat am Freitagmorgen für Stau gesorgt.

Bonn. Bei einem Unfall auf der Reuterstraße sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen.

07.04.2017

Bei einem Verkehrsunfall auf der Reuterstraße sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei ist ein 58-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes auf Höhe der Kirschallee von der Autobahn kommend gegen 8.20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei das Fahrzeug einer 31-jährigen Fahrerin touchiert. In Folge dessen habe der Unfallverursacher die Fahrbahnbegrenzung durchbrochen und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Mercedesfahrers kollidiert.

Laut Polizei habe der Verursacher des Unfalls nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Krankheitsfalles die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Genauere Angaben über die Erkrankung des Mannes konnte die Polizei nicht machen.

Die aktuelle Verkehrslage

Die Reuterstraße wurde aufgrund dessen bis 9.45 Uhr in Richtung Autobahn komplett und in Richtung Bad Godesberg teilweise gesperrt. Die zusammengestoßenen Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen. (ga)

Weitere Informationen folgen.