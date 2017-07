WDR liefert Trafohaus

Venusberg. Die Installation neuer Technik am Venusberger Sendemast mit Sattelschleppern und Kränen hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrschaos geführt. Bis weit runter nach Poppelsdorf reichte die Autoschlange auf der Robert-Koch- und den benachbarten Straßen.

Dass die Aktion nicht ohne Folgen über die Bühne gehen würde, wusste auch der WDR und hatte die Anlieferung einer neuen Trafostation bewusst für die Nacht angemeldet.

Trotzdem dauerte alles, so dass für den Berufsverkehr eine Baustellenampel aufgestellt werden musste. Von den Auswirkungen waren vor allem die Angestellten der Klinik und Krankentransporte betroffen.

Nach Angaben der Projektleitung ist die Elektroversorgung am Antennenmast in die Jahre gekommen und damit marode. So wird nun mit einem Kran das neue Trafohaus an seinen Platz gehoben. Das ist dafür da, dass die am Grundstück angelieferten 10.000 auf 400 Volt reduziert werden.

Am Vormittag wurde die Umspannstation erst einmal vorbereitet. Ein schwerer Kran wird sie später vom Sattelschlepper auf das vorgesehene, vermessene Grundstück heben. Während diese Arbeiten andauern, fließt der Verkehr auf dem Venusberg wieder.

Verkehrschaos auf dem Venusberg Foto: Richard Bongartz Das Trafohaus nach der Anlieferung.

Foto: Richard Bongartz Am Sendemast auf dem Venusberg laufen die Vorbereitungen für die Installation des neuen Trafhauses.

Foto: Richard Bongartz Der Kran im Einsatz.

Foto: Richard Bongartz An diese Stelle wird am Dienstagnachmittag das Trafhaus gesetzt.

Foto: Richard Bongartz Auf dem Kran sind Gewichte geladen.

Foto: Richard Bongartz Die neue Trafostation soll die alte Elektrik ersetzen.

Foto: Richard Bongartz Blick in Richtung Sendemast.

Foto: Richard Bongartz Das Trafohaus wird zur Verladung mit de Kran gebracht.

