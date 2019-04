Bonn. Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, wird es in Bonn zwei Demonstrationen geben. Dadurch kann es zwischen 11 und 18 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von Stephan Werschkull, 17.04.2019

Am 1. Mai wird es in Bonn zwei Demonstrationen anlässlich des Tags der Arbeit geben. Um 11 Uhr startet der erste Aufzug vor dem DGB-Haus an der Endenicher Straße, teilt die Bonner Polizei mit. Rund 300 Teilnehmer werden erwartet. Über folgende Route wird der Aufzug zum Marktplatz ziehen: Endenicher Straße - Viktoriabrücke - Bornheimer Straße - Heerstraße -Maxstraße - Berliner Platz - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Rathausgasse - Marktplatz. Dort findet eine Kundgebung statt, für die etwa 1000 Besucher erwartet werden. Um 14.30 Uhr soll die Kundgebung beendet sein.

Die zweite Veranstaltung findet um 13.30 auf dem Friedensplatz statt. Dort werden rund 200 Personen erwartet. Dort verläuft die Demonstration über diese Route: Sternstraße - Dreieck - Münsterplatz - Remigiusstraße - Markt - Rathausgasse - Belderberg - Oxfordstraße -Kasernenstraße. Auf dem Marktplatz findet eine Zwischenkundgebung statt, die Abschlusskundgebung findet auf der Kasernenstraße statt. Gegen 18 Uhr soll diese Veranstaltung beendet sein. Es kann auf den entsprechenden Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.