Innenstadt Bonn

Kurden bei einer Demonstration in Bonn.

Bonn. Bei einer Demonstration in der Bonner Innenstadt werden am kommenden Freitag rund 200 Menschen erwartet. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2019

Eine Demonstration findet am kommenden Freitag in der Bonner Innenstadt statt. Unter dem Motto "Ja zur Befreiung Afrins - Nein zur Mauer" werden nach Erwartung der Polizei Bonn rund 200 Teilnehmer erwartet. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Münsterplatz.

Von dort bewegen sich die Demonstranten auf folgendem Weg durch die Stadt: Windeckstraße - Bottlerplatz - Vivatsgasse - Friedensplatz- Friedrichstraße - Wenzelgasse - Markt - Remigiusstraße - Münsterplatz.

Die Veranstaltung endet gegen 20 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Münsterplatz. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.