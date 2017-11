Bonn. Die vor zwei Wochen kurzfristig abgesagte Prüfung der Bonner Nordbrücke wird jetzt in der kommenden Woche nachgeholt. Von Montag bis Mittwoch kommt es zu Engpässen an der Anschlussstelle Bonn-Auerberg in Richtung Siegburg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2017

Von Montag (27.11.) bis Mittwoch (29.11.) führt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung auf der A565 an der Nordbrücke in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg die seit langem angekündigte Brückenprüfung durch.

Hierfür ist in Richtung Siegburg jeweils von 10 bis 15 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer müssen sich dann an dieser Stelle einen Fahrstreifen teilen. Die Aus- und Auffahrten der Anschlussstelle bleiben während der Prüfung offen.

Wie berichtet, wurde die Baustelle bereits Anfang November, trotz Absage der Arbeiten, erstmalig eingerichtet und wieder abgebaut. Grund der Absage war damals unter anderem das hohe Verkehrsaufkommen. Die Info, dass die Baustelle kurzfristig abgesagt wurde, kam jedoch bei den Bauarbeitern nicht an. Sie wurden erst nach Einrichten der Baustelle über die Absage informiert.

