Baustelle wird eingerichtet

An der Ausfahrt Auerberg wird eine Baustelle eingerichtet. (Archivfoto)

Bonn. Auf der Autobahn 565 kommt es in dieser Woche zu Behinderungen. In Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg wird eine Baustelle eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2017

Autofahrer müssen sich von Montag, 4. September, bis Freitag, 8. September, auf Behinderungen auf der Autobahn 565 einstellen. Zwischen 9.30 und 15.30 Uhr wird täglich an der Ausfahrt in der Anschlussstelle Bonn-Auerberg eine Baustelle eingerichtet, wie Straßen.NRW mitteilte.

Auf der Autobahn steht in Fahrtrichtung Meckenheim dann nur ein fahrstreifen zur Verfügung. Die Ausfahrt nach Auerberg ist zwar eingeengt aber passierbar, so der Landesbetrieb. Der Grund für die Tagesbaustellen sind dringende Arbeiten an der Vorlandbrücke.

