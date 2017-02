Straßensperrungen rund um das WCCB

Bonn. Während die Außenminister beim G20-Gipfel im World Conference Center (WCCB) tagen, müssen rund um den Veranstaltungsort mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Wir geben einen Überblick.

14.02.2017

Das G20-Treffen der Außenminister im Bonner World Conference Center am Donnerstag und Freitag sorgt für einige Verkehrsbehinderungen. Rund um das WCCB wird es eine Sicherheitszone geben, in der Straßen gesperrt und Halteverbotszonen eingerichtet werden. Zudem wird das Stresemannufer während der Konferenz für jeglichen Rad- und Fußverkehr gesperrt. Bereits ab Mittwoch kann auf dem Rheinauen-Parkplatz an der Petra-Kelly-Allee nicht mehr geparkt werden.

Die Bonner Polizei weist außerdem darauf hin, dass in der Umgebung des WCCB mit kurzen Kontrollen gerechnet werden muss. Personen, die in den betroffenen Bereichen arbeiten, wird empfohlen, den Personalausweis sowie Hausausweis der Arbeitsstelle bereitzuhalten. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen von DHL, Deutscher Post, den Vereinten Nationen, der Deutschen Welle und der Bundesnetzagentur sind von den Sperrungen nicht betroffen. Gleiches gilt für das Johanniter-Krankenhaus. (ga)

