Frau stürzt im Bus

Am Friedensplatz staut sich der Verkehr nach dem Sturz einer Frau im Bus.

Bonn. Eine Frau ist im Bus der Linie 602 am Friedensplatz gestürzt und muss von Rettungskräften versorgt werden. Aufgrund dessen staut sich der Verkehr an dem Platz in der Innenstadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.07.2017

Am Friedensplatz in Bonn staut sich zurzeit der Verkehr. Busse können dort nicht weiter einfahren. Grund dafür ist der Sturz einer Frau in der Buslinie 602 Richtung Tannenbusch gegen 19.30 Uhr. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgen die gestürtzte Frau.

Laut Angaben von SWB-Sprecherin Veronika John kommt es durch die Busse, die nicht weiter durch fahren können, zu einem Rückstau.