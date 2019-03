Anschlusstelle Bonn-Poppelsdorf

Bonn. Der Autoverkehr auf der A565 hinter der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf ist am Wochenende beeinträchtigt. In Fahrtrichtung Siegburg steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2019

In Höhe der Anschlussstelle Poppelsdorf an der A565 kommt es am Wochenende zu Beeinträchtigungen. In Fahrtrichtung Siegburg saniert Straßen.NRW beide Richtungsfahrbahnen.

Von Freitagabend, 21 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen, 5 Uhr, soll der Verkehr in Fahrtrichtung Siegburg einspurig fließen. Laut Straßen.NRW wird der Verkehr über die Ausfahrtspur an der Baustelle vorbei geleitet.