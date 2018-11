Auf der A565 rollt der Verkehr am Dienstag und Mittwoch teilweise nur einspurig.

Bonn. Mitte kommender Woche spitzt sich die Verkehrssituation auf der A565 etwas zu. Im Bereich der Anschlusstelle Bonn-Poppelsdorf rollt der Verkehr zeitweise nur einspurig.

Von Andreas Stanetschek, 23.11.2018

Staus auf der Autobahn 565 sind Auto-, Bus- und Lasterfahrer seit den Bauarbeiten an der Bonner Nordbrücke seit Monaten gewohnt. Nun sorgt die Regionalniederlassung Ville-Eifel von Straßen NRW in der kommenden Woche für zusätzliche Behinderungen.

Am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 15 Uhr wird der Verkehr im Bereich der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in Fahrtrichtung Siegburg nur einspurig rollen. Grund der Verkehrsbeeinträchtigung sind Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen.

