Arbeiten auf der Autobahn

BONN. Der Landesbetrieb Straßen NRW erneuert am Samstag Markierungen in der Baustelle auf der A565. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen in Fahrtrichtung Siegburg einstellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer am Samstag auf der Autobahn 565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Auerberg und dem Dreieck Bonn-Nordost einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, werden dort zwischen 8 und 18 Uhr in Fahrtrichtung Siegburg die Markierungen in der Baustelle erneuert.