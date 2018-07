Asphaltarbeiten

BONN. Zwischen Bonn-Poppelsdorf und Meckenheim kommt es auf der Autobahn 565 an drei verschiedenen Terminen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Straßen NRW lässt dort die Asphaltdecke erneuern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

Verkehrsteilnehmer müssen sich kurzfristig auf Behinderungen auf der Autobahn 565 in Bonn einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, wird am Donnerstag von 12 bis 15 Uhr, am kommenden Montag von 10 bis 14 Uhr und Dienstag von 9 bis 14 Uhr ab der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim jeweils die rechte Fahrspur verengt.

"Dies ist erforderlich, um im Bereich der Baustelle den notwendigen Sicherheitsabstand zum fließenden Verkehr zu gewährleisten", heißt es. Straßen NRW lässt im genannten Bereich die Fahrbahndecke erneuern.