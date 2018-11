Bonn. "Bonn leuchtet" spricht in diesem Jahr rundum alle Sinne an. Neben den bunt beleuchteten Bauwerken wird den Besuchern ein musikalisches und kulinarisches Spektakel geboten. Am Sonntag hatten die Geschäfte geöffnet.

Von Sophia Rogalla, 04.11.2018

Die Bonner Brassband "Druckluft" sorgte mit Konfettikanonen und beliebten Klassikern wie einem Brings-Medley für Tanzstimmung vor dem alten Rathaus. Auf dem Münster-, Markt- und Friedensplatz findet dieses Wochenende das Streetfood Festival mit Leckereien aus aller Welt statt.

Besucher Werner Kolb findet das eine gelungene Kombination: "Das kann man gerne öfter mal so machen." Monika van Engelshoven war extra mit ihrer Spiegelreflexkamera in die Innenstadt gekommen, um die erleuchteten Bauwerke zu fotografieren. "Es ist nur ein bisschen schade, dass die Objekte so zugestellt sind mit den Streetfood-Wagen", bedauerte sie. Ihre Bekannte Yvette Schwarz stimmte ihr zu. "Aber es ist auch schön, dass heute Abend so viel Leben in der Stadt ist."

Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr in Bonn

Am Sonntag gehen die Veranstaltungen weiter. Dann öffnen zusätzlich die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Nach Auskunft von Reinhardt gab es keine Bestrebungen von Verdi, den verkaufsoffenen Sonntag zu verhindern. Zuletzt hatte die Dienstleistungsgewerkschaft gegen die Verkaufsöffnung der Geschäfte in Bornheim vor dem Verwaltungsgericht Köln geklagt.