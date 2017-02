02.02.2017 Bonn. Das Bonner Landgericht hat am Mittwoch einen 32-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu fast vier Jahren Haft verurteilt.

Barfuß, mit zerrissenem T-Shirt und zerzaustem Haar lief sie am Morgen des 2. August 2015 die Römerstraße entlang. Die zierliche Frau wirkte ängstlich, verwirrt. Die Bewohnerin eines Altenstifts sprach sie an und nahm sie mit ins Haus, wo sie ein Glas Wasser bekam. Die Polizei wurde gerufen und die Verwirrte ins Krankenhaus gebracht. Schließlich erzählte die 39-jährige Obdachlose, was sie noch wusste: Zwei Männer hätten sie in der Nähe des Bonner Lochs vergewaltigt. Spermienspuren, die in ihrem Jeansrock gesichert wurden, betätigten ihre Erinnerung. An dem Abend muss sie 2,8 Promille Alkohol im Blut gehabt haben und war, als es in der Nähe des Bonner Lochs passierte, bereits halb bewusstlos.

DNA-Spur führt zum Täter

Vor dem Bonner Landgericht musste sich jetzt einer der beiden Täter wegen Vergewaltigung einer widerstandsunfähigen Person verantworten und wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Ein Jahr nach der Tat konnte der 32-Jährige über einen DNA-Treffer ausfindig gemacht werden. Der Angeklagte, der seit nunmehr fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt, hat die Vergewaltigung bestritten. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, behauptete er. Angeblich seien er und ein Kumpel an dem Abend auf die 39-Jährige getroffen, die mit einer Freundin zusammen war. Die Freundin hätte sie beide in ihre Wohnung geladen, wo sie paarweise Spaß gehabt hätten. Kammervorsitzender Klaus Reinhoff bezeichnete die vom Angeklagten angebotenen Details als „Fantasie aus einem Pornofilm, aber eine, die man keinem zumuten will“.

Dafür schilderte die 39-Jährige eindringlich, was ihr widerfahren war. An dem Abend hätte sie auf den Stufen am Bonner Loch gesessen und sei „plötzlich zusammengesackt“. Dennoch habe sie gespürt, ohne sich wehren zu können, wie sie von zwei Männern, die zuvor hinter ihr gesessen hatten, weggeschleppt wurde. Unter einer Hecke sei sie abgelegt und nacheinander von beiden Männern vergewaltigt worden. „Ich merkte das, aber der Körper war wie erstarrt“, erinnerte sich das Opfer. Am Ende klopfte einer der Männer ihr nervös auf die Wange und fragte wiederholt, ob sie „okay“ sei. Dann verschwanden sie und ließen sie ohnmächtig zurück.

Der zweite Vergewaltiger konnte bislang nicht gefunden werden. Der Angeklagte hat bisher keinen Namen genannt. (Ulrike Schödel)