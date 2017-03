Kirschblüte in Bonn

Die Kirschbäume in der Heerstraße zwischen Paul- und Kölnstraße stehen in voller Blüte.

Bonn. Schönheit, allerdings auch Vergänglichkeit symbolisieren die blühenden Zierkirschen in der Bonner Altstadt. Die Anwohner feiern das Ereignis in den nächsten Tagen mit vielen Aktionen, zum Beispiel einem Fotowettbewerb, Straßenkonzerten und einem eigens kreierten Kirschblütencocktail.

Von Sarah Bertram, 01.04.2017

In der Maxstraße hat die rosa Pracht bereits ein Ende. An Wolf- und Dorotheenstraße blühen die weißen Kirschen. Auf Heerstraße und Breite Straße strengen sich die Bäume noch mächtig an, ihre rosa Blütenpuschel zu entfalten. Victoria Harlos in der Altstadt betreibt einen Kirschblütenblog im Internet und ist sich sicher, dass es dieses Wochenende soweit sein wird. „Die Kronen der Bäume fangen schon an zu blühen und circa die Hälfte ist schon aufgegangen.“

Die rosafarbenen Blüten der rund 300 Zierkirschen in der Altstadt stehen nicht nur für Schönheit und Romantik, sondern auch für Vergänglichkeit. Gerade Letzteres gilt besonders für die zarten Pflanzen im Bonner Norden. Sie sind vielen Stressfaktoren ausgesetzt und haben somit eine kürzere Lebenserwartung, erläutert das Amt für Stadtgrün auf Anfrage.

Die Zierkirschen in der Altstadt wurden in den 80er Jahren gepflanzt, um das Stadtviertel aufzuwerten. „Die Lebenserwartung der Bäume liegt bei etwa 50 Jahren. Wobei dies unmittelbar von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist“, erklärt Cornelia Löhne, Kustodin der Botanischen Gärten der Universität Bonn. An beengten Standorten mit zudem sehr verdichteten Oberboden durch die Straße, sind die ersten Bäume erfahrungsgemäß schon nach 25 bis 30 Jahren altersschwach.

Zierkirschen werden höchstens 50 Jahre alt

„Japanische Blütenkirsche“ (Prunus serrulata) heißen die Bäume in der Altstadt. In der Heerstraße und Breite Straße stehen jeweils 60 Japanische Nelkenkirschen der Sorte „Kanzan“, die durch ihre besonders üppigen und in kräftigen Rosa leuchtenden Blüten bekannt ist. Sie sind, wie der Name verrät, nur zur Zierde gedacht und tragen keine Früchte. Gefüllte Blüten verhindern die Entwicklung einer Frucht. „Die geschlechtlichen Teile der Blüte werden durch Hüllblätter ersetzt, und somit können sich keine Früchte entwickeln“, erklärt Löhne.

Bei der Sorte „Kanzan“ wurden die Staubgefäße also zu Blütenblättern umgezüchtet. Mitten in der Stadt bietet sich diese Art der Anpflanzung an. „Das fachmännische Schneiden ist allerdings wichtig, damit die volle Blütenpracht erhalten bleibt“, so Löhne. Je älter sie werden, desto spärlicher blühen sie.

Obstgehölze sind zudem anfälliger für Krankheiten, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Grund zur Sorge, dass es das rosa Dach in einigen Jahren nicht mehr geben könnte, besteht allerdings nicht. Das Amt für Stadtgrün kümmert sich um die Zierkirschen und hat seit 2014 in der Altstadt bereits etwa 40 Zierkirschen in verschiedenen Straßen ersetzt. Die jungen Bäume werden vorgezüchtet, damit keine Lücken entstehen.

Blütezeit dauert ein bis zwei Wochen

Bei ausreichender Vitalität blühen Kirschen bis ins hohe Alter. Wenn Kronenteile nicht mehr blühen, seien sie in der Regel bereits vollständig abgestorben. „Die Blütezeit dauert etwa ein bis zwei Wochen, wobei natürlich nicht alle Blüten gleichzeitig aufgehen“, erklärt Löhne. Je wärmer es wird, desto schneller verblühen sie, erläutert Löhne.

Die Kirschblüte wird kommenden Dienstag von 11 bis 13 Uhr in der Altstadt-Buchhandlung, Breite Straße 47, gefeiert. Die Gäste können ihr persönliches Haiku, ein traditionelles japanisches Kurzgedicht, aus einer Lostrommel ziehen und mitnehmen.

Weitere Infos zu Veranstaltungen rund um die Kirschblüte und denaktuellen Stand der Blüte in der Altstadt auf www.kirschbluete-bonn.de.