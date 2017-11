Die erste Kirschblüte

Bonn. Die rosa Blüten in Bonn haben die Stadt schon mehrfach über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht. Nun findet man bereits Ende November die ersten blühenden Bäume.

Von Bernd Linnarz, 23.11.2017

Die Weltklimakonferenz ist gerade einmal seit fünf Tagen zu Ende, da scheint die Natur schon verrückt zu spielen. Keine 300 Meter entfernt von der Zeltstadt, die in der Rheinaue gerade abgebaut wird, blüht der erste Kirschbaum - auf dem Mittelstreifen der Kennedyallee.

Wer dabei direkt an eine Folge des Klimawandels denkt, wird leider enttäuscht: Die verfrühte Kirschblüte ist in Bonn nicht außergewöhnlich. So erblühten in der Vergangenheit immer wieder mal Bäume im November, letztmals gleich mehrere Exemplare in der Altstadt vor zwei Jahren.