Gegen Vandalismus

Ippendorf. In Ippendorf wurde schon ein Feuerwerk auf dem Kunstrasenplatz gezündet, und es lagen Glasscherben herum. Die Verwaltung lässt nun Zäune bauen, um Vandalismus vorzubeugen. Die Vereine sollen sich um die Plätze kümmern.

Von Jutta Specht, 12.08.2019

Startschuss für das Pilotprojekt, Sportvereine an der Pflege von Kunstrasenplätzen zu beteiligen: Fünf Vereine wurden von der Verwaltung ausgewählt. Neben den Sportfreunden Ippendorf 1923 sind das der FC Blau-Weiß Friesdorf, der BSV Roleber 1919, der Oberkasseler FV 1910 und in Graurheindorf der TV Rheindorf 1911. Für ihren Einsatz sollen die Vereine entlohnt werden.

Im September 2018 hat der Sportausschuss das Pilotprojekt mit einem einstimmigen Beschluss auf den Weg gebracht. Gleichzeitig befürwortete das Gremium, dass die ausgewählten Kunstrasenplätze vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksvertretungen eingezäunt werden. Die Maßnahme soll Vandalismus vorbeugen. Um den Kunstrasenplatz in Ippendorf beispielsweise müssen insgesamt 285 Meter Stabgitterzaun errichtet und drei Tore eingebaut werden.

Derzeit ist der Platz lediglich mit Maschendraht gesichert. Laut Sport- und Bäderamt belaufen sich die Kosten auf 40 000 Euro, das Geld steht zur Verfügung. Auch die anderen Kunstrasenplätze im Projekt erhalten eine Umzäunung. In Graurheindorf wurde er schon gebaut.

In jüngster Zeit wurden zunehmend Vandalismusschäden festgestellt. Nach Auffassung der Verwaltung seien sie mitunter darauf zurückzuführen, dass ein unkontrollierter Zugang zu den Plätzen bestehe. Insbesondere nach Ende des Trainings- oder Wettkampfbetriebs durch die Vereine sind die Plätze bislang unbeaufsichtigt. Auch der Verwaltung fehlen die Kapazitäten, vor allem abends, den Zutritt zu kontrollieren und Besucher daran zu hindern, den Kunstrasenplatz nicht sachgerecht zu nutzen.

Beispiele dafür gibt es viele: In Ippendorf wurde ein Feuerwerk auf dem Rasen gezündet. Die Sportler beschwerten sich über Glasscherben und Hundekot. Außerdem fuhren Motorradfahrer auf dem Platz und hinterließen deutliche Spuren. Auf dem Finkenberg wurden Tornetze in Brand gesetzt und Lagerfeuer auf dem Rasen angezündet. In Endenich zerstörten Golf- und Hockeyspieler den Platz. Auf dem Brüser Berg wurde der Rasen zerschnitten – abgesehen von mehrfachen Einbrüchen in die Umkleiden.

Jährliche Pflege kostet rund zwei Millionen Euro

Vandalismus vorzubeugen, ist die eine Sache; die Lebensdauer der Kunstrasenplätze durch sachgerechte, intensivere Wartung zu verlängern, die andere. Aus einer Vorlage von 2018 geht hervor, dass für die Pflege der Bonner Sportstätten jährlich zwei Millionen Euro eingeplant sind. Davon entfallen 1,5 Millionen Euro auf Personalkosten. Die Zahl der Kunstrasenplätze in Bonn steigt, und die hohe Nutzungsintensität stelle erhöhte Anforderungen an die Pflege.

Bereits 2015 hat der Sportausschuss im Einvernehmen mit dem Stadtsportbund beschlossen, die Vereine an der Unterhaltung der Anlagen zu beteiligen. „Wir binden die Vereine ein, damit sie Verantwortung für den Platz übernehmen und mithelfen, ihn in Schuss zu halten. Die Stadt kann das nicht allein leisten“, sagt Elke Palm, Vizechefin des Sport- und Bäderamtes.

Kunstrasenhersteller geben beispielsweise vor, dass der Platz im Herbst jeden Tag von Laub gesäubert werden muss. Die konkreten Pflegeaufgaben sollen mit den jeweiligen Vereinen abgestimmt werden. Palm: „Arbeiten, die nur mit Großgeräten ausgeführt werden können, übernimmt der Sportstättenpflegedienst.“ Der soll den Zustand regelmäßig kontrollieren und die Vereine beraten.

Wegen Vandalismus: Vereine sollen sich kümmern

Eine wichtige Aufgabe wird den Vereinen übertragen: Sie sollen die Sportstätten morgens um 8 Uhr öffnen und abends um 22 Uhr abschließen, um dem Vandalismus einen Riegel vorzuschieben. „Aber es bleibt dabei: Die Sportstätten stehen der gesamten Öffentlichkeit für Freizeitsport während der Öffnungszeiten zur Verfügung“, betont Elke Palm.

Dass die Plätze durch die Schlüsselgewalt der Vereine nicht in deren Eigentum gehen, ist auch den Politikern wichtig. „Dass bürgerschaftliches Engagement gefördert wird und die Vereine einbezogen werden, ist gut. Es muss aber klar sein, dass die Sportplätze in städtischem Besitz sind und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen“, so der sportpolitische Sprecher der Grünen, Rolf Beu.

„Die Sportvereine haben ein Interesse daran, dass die Plätze nicht verrotten, sondern ordentlich gepflegt sind“, sagt SPD-Sprecherin Gabi Mayer. Auch der Stadtsportbund ist vom Pilotprojekt überzeugt. „Der Sport packt gerne mit an.“ Die Vorsitzende Ute Pilger weist jedoch darauf hin, „dass die Vereine damit eine Menge Verantwortung und Arbeit übernehmen“.

Nach einem Jahr sollen die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt bewertet werden und in ein Gesamtkonzept zur Unterhaltung der Sportanlagen einfließen.