Für den an Leukämie erkrankten Gerhard Kinast veranstaltet der Bonner Ruderverein eine Typisierungsaktion

06.01.2017 Bonn. Der an Leukämie erkrankte Gerhard Kinast benötigt einen Stammzellenspender. Deshalb veranstaltet die DKMS gemeinsam mit dem Bonner Ruderverein am 21. Januar eine Typisierungsaktion im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.

Bis Oktober fühlte sich der Hobbyruderer Gerhard Kinast noch rundum fit. Nur die hartnäckige Erkältung wollte nicht abklingen. Bei einer Routineuntersuchung stellten die Ärzte schnell fest, dass der 61-jährige Bonner an einer aggressiven Form der Leukämie leidet. Jetzt wird in einer groß angelegten Aktion ein „genetischer Zwilling“ für ihn gesucht.

Kurz vor Weihnachten bekamen dann seine Freunde vom Bonner Ruderverein die niederschmetternde Nachricht, dass alle Therapien nicht greifen und nur noch eine Stammzellen-Transplantation das Leben von Gerhard Kinast retten kann. Gleich nach den Feiertagen machte sich deshalb das Team um Volker Keppler und Irmgard Schuppert ans Werk, um eine große Typisierungsaktion in Bonn zu organisieren.

Am Samstag, 21. Januar, kann sich jeder in der Zeit von 13 bis 17 Uhr in der Turnhalle des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums bei der DKMS registrieren lassen. Da Kinast allerdings sehr schnell eine Spende braucht, werden diesmal Blutproben entnommen. Daraus lassen sich innerhalb kürzester Zeit die notwendigen Gewebemerkmale herausfiltern. (Gabriele Immenkeppel)