Mann schädigte Geschäfte

Bonn. Ein Unbekannter schädigt Geschäfte in der Bonner Innenstadt. Der City-Marketing-Verein warnt jetzt vor dem Mann, der sich als "Herr Karthick" ausgibt. Unter anderem hatte dieser ein Restaurant komplett reserviert, es erschien jedoch niemand.

Der Verein City-Marketing warnt seine Mitglieder in einer Rundmail vor einem Mann, der offenbar Geschäfte in der Bonner City bewusst schädigen will. Der Mann, der sich als „Herr Karthick“ ausgebe und falsche Kontaktdaten hinterlasse, habe in diversen Geschäften Bestellungen in hoher Stückzahl aufgegeben, ohne diese später abzuholen. Auch habe er ein Restaurant in der Innenstadt komplett reserviert, zum vereinbarten Zeitpunkt sei aber niemand erschienen.