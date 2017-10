42-Jähriger in Lebensgefahr

Bonn-Auerberg. Der Motorradfahrer schwebt nach einem Unfall am Dienstagabend in Lebensgefahr. Auf der Kölnstraße hatte er sich vermutlich ein Rennen mit einem zweiten Motorradfahrer geliefert.

Von Thomas Faßbender und Anja Wollschlaeger, 03.10.2017

Der Unfall passierte gegen 18.15 Uhr in Höhe des Nordfriedhofes. Ein 43-Jähriger fuhr Auerberg mit seinem Mercedes in Richtung Innenstadt. Beim linksabbiegen stieß er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer auf einer Kawasaki

Ninja zusammen.

Der 42-Jährige prallte mit seiner Maschine in die Beifahrertüre des Mercedes SUV. Mit schwersten Verletzungen wurde er zunächst von einem Notarzt noch an der Unfallstelle versorgt. Danach brachte ihn ein Krankenwagen in ein Krankenhaus. Dort schwebt er nach Angaben der Polizei noch immer in Lebensgefahr. Der Mercedesfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock. Mehrere Notfallseelsorger sprachen am Unfallort mit den Unfallbeteiligten und deren Angehörigen.

Die Polizei konnte bei der Unfallaufnahme zunächst keine Bremsspuren ausfindig machen. Das Motorrad schien ungebremst in den Mercedes des 43-Jährigen geprallt zu sein. Zeugen hatten beobachtet, dass der Motorradfahrer mit einem zweiten Kradfahrer unterwegs war. Dieser hatte wohl nach dem Unfall auch kurz angehalten, ist dann aber weitergefahren.

Während der Unfallaufnahme kam der Mann (27) zurück zur Unfallstelle. Er hatte seine Maschine in der Brungsgasse abgestellt und seine Motorradkleidung ausgezogen. Nach der Vernehmung der Zeugen hat die Polizei den Verdacht, dass sich beide Fahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und eine Blutprobe angeordnet.

Nun ermittelt das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft. Der 27-Jährige war wohl ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und stand nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss. Aus dem Polizeigewahrsam wird er nach der ersten Bewertung durch die Staatsanwaltschaft heute wieder entlassen.

Durch den Unfall wurde auch der Verkehr beeinträchtigt

Die Polizei hatte die Kölnstraße in Richtung Innestadt für die Sicherung der Unfallstelle bis 21 Uhr voll gesperrt. Währenddessen konnte die Buslinie 605 die Haltestelle am Nordfriedhof nicht anfahren, der Verkehr wurde umgeleitet.

**SWB Info** Wegen einer Sperrung kann der Bereich Nordfriedhof nicht mehr angefahren werden. Die 605 fährt momentan wie die 604.jka (18:24) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 3. Oktober 2017

Der Unfallhergang wurde von einem hinzugezogenen Sachverständigen untersucht, das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Die Polizei stellte beide Motorräder sicher.

Bundesrat verabschiedete im September ein neues Gesetz gegen Raser

Deutlich härtere Strafen sollen Raser künftig stärker von illegalen Rennen und anderen lebensgefährlichen Tempofahrten auf deutschen Straßen abhalten. Der Bundesrat ließ ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren, das rücksichtlosen Fahrern Gefängnis androht.

Wer solche Rennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden - und mit bis zu zehn Jahren, wenn jemand dabei schwer verletzt oder getötet wird. Dafür wird ein neuer Straftatbestand eingeführt.

Erfasst werden auch Fahrer, die unabhängig von illegalen Rennen "grob verkehrswidrig und rücksichtslos" rasen. Bisher wird die Teilnahme an illegalen Rennen mit 400 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet. Bestraft wird gemäß dem neuen Gesetz schon der Versuch, Rennen zu organisieren. Künftig können auch Fahrzeuge wegen solcher Taten amtlich eingezogen werden. Den Anstoß für die Neuregelung hatte die Länderkammer selbst gegeben.