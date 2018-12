Vor dem Bundesverwaltungsgericht

13.12.2018 Leipzig . Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig verhandelt heute über die Frage, ob das 2016 verhängte Verbot des Rockerclubs "Hells Angels MC Bonn" rechtens war. Die Richter wollen herausfinden, ob und wann sich der Club bereits vorher aufgelöst hatte.

Ist das Verbot des Rockerclubs „HellsAngels MC Bonn“ rechtens? Über diese Frage muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Insgesamt 14 frühere Mitglieder haben Klage gegen das Verbot durch das Bundesinnenministerium eingereicht. Am Donnerstag begann in Leipzig die mündliche Verhandlung. Das Ministerium hatte den im rheinland-pfälzischen Neustadt/Wied ansässigen Club im November 2016 als kriminelle Vereinigung verboten.

Die Rocker bestreiten, dass die „Hells Angels MC Bonn“ zu dem Zeitpunkt überhaupt noch existierten. Schon im Sommer 2016 habe der Verein seine Selbstauflösung beschlossen. Das Verbot laufe deswegen ins Leere.

Die Leipziger Richter widmeten sich ausführlich der Frage, ob und wann sich der Club wirksam aufgelöst hatte. Wann sie ein Urteil sprechen wollen, war zunächst offen. Ein Termin zur Verkündung der Entscheidung solle am Ende der auf zwei Tage angesetzten mündlichen Verhandlung festgelegt werden, sagte eine Gerichtssprecherin. (dpa)