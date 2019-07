Prozess am Landgericht

Walid S. wird am ersten Prozesstag in den Gerichtssaal geführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

BONN. Als das Opfer schon am Boden lag, soll der polizeibekannte Walid S. zugetreten haben - gegen den Kopf. Nun wird im Bonner Landgericht das Urteil gesprochen. Der Staatsanwalt hat sechs Jahre Haft wegen versuchten Totschlags gefordert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2019

Im Prozess gegen Walid S., der einem Mann gegen den Kopf getreten haben soll, wird im Bonner Landgericht am Donnerstag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft. Die Verteidigung hofft auf ein milderes Urteil und plädiert auf drei Jahre Maximalstrafe.

Auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung lautete die Anklage gegen den jungen Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft und marokkanischen Wurzeln.

Laut Staatsanwalt spreche gegen Walid S. insbesondere, dass er um die möglichen lebensgefährlichen Folgen seiner Tritte gewusst habe. Einerseits aus dem Niklas-Verfahren, andererseits aber auch, weil er in Italien die Kampfsportart Kickboxen praktiziert habe. „Das Wissen um die Gefahr war vorhanden“, bestätigte auch Verteidiger Martin Kretschmer zuletzt. Nachdem er erneut betont hatte, wie unnötig die Taten seines Mandanten waren, plädierte er auf eine maximal dreijährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 23-jährige Walid S. steht dieses Mal wegen mehrerer Vergehen vor Gericht. So soll er am 12. Januar diesen Jahres in einem Bonner Schnellrestaurant herumgepöbelt haben. Danach sei er geflüchtet und habe sich hinter einem Bauzaun versteckt, bevor die Polizei ihn dann in einer Tiefgaragenauffahrt stellen konnte. Bei seiner Festnahme soll er gewalttätigen Widerstand geleistet haben, ein Beamter wurde leicht verletzt. Außerdem steht noch der Vorwurf im Raum, er habe nach der Waffe eines der Beamten gegriffen. Am 10. Februar soll S. einem am Boden liegenden Mann zweimal gegen den Kopf getreten haben.

Ein Urteil wird am Donnerstag gegen 12 Uhr erwartet.