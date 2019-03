Tag der offenen Tür

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2

Bonn/Region. Viele Schüler machen sich Gedanken, was sie nach ihrem Schulabschluss einmal machen wollen. Für alle, die an einem Studium interessiert sind, bieten die Universitäten der Region Schnuppertage an.

Von Jana Henseler, Jill Mylonas, 27.03.2019

1 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Die Uni Bonn veranstaltet an zwei Samstagen im November die Bonner Hochschultage 2019. Dort können sich Schüler der Oberstufe informieren und beraten lassen. Die Tage unterteilen sich in verschiedene Schwerpunkte. Am ersten Samstag werden die Schwerpunkte Naturwissenschaften und Medizin am Campus in Poppelsdorf vorgestellt. Am zweiten Samstag werden die Schwerpunkte Geistes-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften am Campus City vorgestellt. Eine Anmeldung ist nur dann nötig, wenn Interessierte an gesonderten Programmpunkten teilnehmen wollen.

Datum: Samstag, 16. November, und Samstag, 23. November

Adresse: Campus City: Am Hof 21, 53113 Bonn

Kontakt: (0228) 73 70 80, zsb@uni-bonn.de

Foto: Benjamin Westhoff Hauptgebäude der Uni Bonn.

2 FOM Hochschule

Die FOM Hochschule ist eine private Hochschule für Berufstätige. Sie hat unter anderem Standorte in Bonn, Köln und Leverkusen. Von April bis September bietet sie viele Infoveranstaltungen für Bachelor- und Masterstudiengänge an. Die ausführliche Liste aller Termine gibt es hier.

Datum: Mittwoch, 3. April, und Mittwoch, 10. April

Uhrzeit: jeweils ab 18 Uhr

Adresse: Joseph-Schumpeter-Allee 23-25, 53227 Bonn

Kontakt: (0800) 19 59 595, studienberatung@fom.de

Foto: FOM Das Gebäude der privaten Fachhochschule im Bonner Bogen.

3 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bietet zwei Studieninformationstage für die Bachelorstudiengänge an. Da sie zwei Standorte hat, gibt es einen Tag am Standort in Rheinbach und einen Tag am Standort Sankt Augustin. Nach Angaben der Hochschule werden in Sankt Augustin alle Studiengänge vorgestellt, während in Rheinbach nur die dort stattfindenden Studiengänge vorgestellt werden. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

Datum: Samstag, 30. März, in Rheinbach und Samstag, 11. Mai, in Sankt Augustin

Uhrzeit: jeweils von 9 bis 13 Uhr

Adresse: Campus Rheinbach: Von-Liebig-Straße 20, 53359 Rheinbach, Campus Sankt Augustin: Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin

Kontakt: (02241) 86 59 606, christine.haake@h-brs.de, Webseite

Foto: Holger Arndt Eingangsbereich der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin.

4 Internationale Hochschule Bad Honnef

Die Internationale Hochschule in Bad Honnef lädt für dieses Jahr gleich viermal zum Open Campus Day ein. Dort wird über das Studienangebot informiert. Außerdem können Fragen zur Studienplatzvergabe gestellt und der Campus mit Apartments besichtigt werden. Vorträge und Diskussionen gehören ebenfalls zum Programm. Eine Vorabregistrierung ist ab sofort hier möglich. Weitere Daten sind dort ebenfalls zu finden.

Datum: Samstag, 6. April

Uhrzeit: 11 bis 15 Uhr

Adresse: Mülheimer Straße 38, 53604 Bad Honnef

Kontakt: (0800) 60 01 61 60, studienberatung@iubh.de