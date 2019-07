Millionenförderung

BONN. Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist offiziell "Exzellenz-Universität". Das erklärten die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat an diesem Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bonn.

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist jetzt offiziell „Exzellenz-Universität“. Das erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) soeben bei einer Pressekonferenz von Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG) und Wissenschaftsrat in Bonn.

Vorausgegangen war die abschließende Beratung der von beiden Institutionen getragenen Exzellenzkommission; sie besteht aus den Forschungsministern des Bundes und der Länder sowie 39 Fachwissenschaftlern und entscheidet über die Vergabe von Fördergeldern aus der 2016 gestarteten „Exzellenzstrategie“ von Bund und Ländern zur Forschungsförderung. Die Hochschule teilt sich den Titel mit zehn weiteren deutschen Hochschulen und Hochschulverbünden; sie alle erhalten in den kommenden sieben Jahren, beginnend am 1. November, Fördergelder in Höhe von jeweils zehn bis 15 Millionen Euro pro Jahr.

19 Hochschulen und Hochschulverbünde waren in das Rennen um den begehrten Titel gegangen. Die Bonner Uni hatte dabei von Anfang an einen großen Startvorteil: Bewerben durfte sich nur, wer bei der ersten Förderrunde im vergangenen Jahr mindestens zwei „Exzellenzcluster“ eingeworben hatte, also Fördermittel für konkrete Projekte der Spitzenforschung – und die Universität Bonn hatte das nicht nur zwei Mal geschafft, sondern gleich sechs Mal, so oft wie keine andere deutsche Hochschule.

