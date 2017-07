Hütewurf der Absolventen

Bonn. Ein Hochschul-Festakt auf einem Basketballfeld: Keine alltägliche Situation. Aber eine, die durchaus Vorteile haben kann, wie die Universität Bonn an diesem Samstag festgestellt hat.

Von Thomas Kölsch, 01.07.2017

Um den ursprünglich geplanten Bauarbeiten an der Universitäts-Tiefgarage zu entgehen, ist diese mit ihrer festlichen Absolventenfeier von der Hofgartenwiese in den Telekom Dome ausgewichen, was sich angesichts des permanenten Nieselregens als Glücksgriff erwiesen hat. 1149 einstige Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudenten aus insgesamt 52 Nationen sowie ein Hund namens Java feierten in der Halle der Telekom Baskets in traditionellem Talar und mit Barett ihren Studienabschluss, bejubelt von Angehörigen, Freunden und Bekannten.

Nach einer etwas problematischen Anreise – für die Absolventen ging es mit Shuttlebussen zum Veranstaltungsort, während Autofahrer zuerst im Stau steckten und dann verzweifelt nach einem Parkplatz suchen mussten – lief dabei alles glatt.

Den Festvortrag hielt Professor Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und selbst Alumni der Universität Bonn. Nach der Vergabe der Urkunden warfen die Absolventen schließlich vor einem gigantischen Panorama des Uni-Hauptgebäudes die Hüte in die Luft – eine Zeremonie, bei der auch Rektor Michael Hoch in seiner Amtstracht teilnahm. Am Abend steht noch der große Abschlussball im Maritim-Hotel auf dem Programm.