Aufruf zu Blutspenden

Bonn. Blut spenden, Stempel sammeln, T-Shirt bekommen und offizieller Wacken "Blood Sponsor" werden: Eine Kooperation der Bonner Uniklinik mit dem Metal-Festival soll zu Blutspenden aufrufen. So funktioniert die Zusammenarbeit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2017

Ungewöhnliche Zusammenarbeit: Der Blutspendedienst des Universitätsklinikums Bonn kooperiert mit dem Heavy-Metal-Festival "Wacken Open Air". Metalfans hätten so die Möglichkeit, "Official W:O:A Blood Sponsor" zu werden, wie die Uniklinik am Dienstag mitteilte. Dafür stellt das Festival der Bonner Klinik einen Blutspendepass zur Verfügung. Nach sechs Spenden gibt es kostenlos ein "Official W:O:A Blood Sponsor"-T-Shirt.

Hintergrund der Aktion ist die Knappheit der Blutpräparate im Sommer, da die Anzahl der Blutspenden gerade in den Sommermonaten rückläufig seien, teilte die Uniklinik weiter mit. "Wacken" bittet bereits seit 2013 unter dem Motto "Metalheads, wir brauchen euer Blut!" gemeinsam mit dem Klinikum Itzehoe zweimal jährlich zum gemeinsamen Blutspenden.

"Blutkonserven sind lebenswichtig, doch die meisten Blutbanken haben zu wenig davon", sagt Thomas Jensen, einer der Gründer des Festivals. "Die Metal-Community ist sehr sozial engagiert. Wir wollen unser Netzwerk nutzen, um Blutspenden in Deutschland voran zu bringen." Das Festival kooperiert bundesweit mit 14 Blutspendediensten an 37 Standorten.

Blutspendepass als eine Art Bonusheft

"Wir freuen uns über diese Kooperation, denn wir suchen ständig nach neuen Wegen, Menschen aus der Region als regelmäßige Blutspender zu gewinnen", sagt Prof. Johannes Oldenburg. "Denn die Versorgung mit Blutspenden wird immer schwieriger, da durch den demografischen Wandel auf der einen Seite immer weniger Blutspender im spendefähigen Alter von 18 bis 68 Jahren zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite immer mehr Patienten dringend auf Blutprodukte angewiesen sind", erklärt der Direktor des Bonner Universitäts-Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin.

Der Blutspendepass funktioniert wie eine Art Bonusheft. Nach jeder Vollblutspende erhält der Spender einen Stempel. Nach sechs Spenden kann der Pass eingeschickt werden, woraufhin der Spender das "T-Shirt" bekommt.